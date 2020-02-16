У Броварах п’яний поліцейський збив людей на переході: є загиблий



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В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди

У Броварах на Київщині п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей, один з них помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

За даними відомства, поліцейський, який був поза службою, їхав на автомобілі Nissan й не зменшив швидкість перед переходом і не пропустив пішоходів.

«Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій на авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші небайдужі водії», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився пройти тест на приладі «Драгер».

«В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні», — розповіли в поліції.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов призначив службове розслідування за цим фактом. Також на місце події викликали працівників Держбюро розслідувань, які встановлюватимуть усі обставини ДТП.