  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Броварах п’яний поліцейський збив людей на переході: є загиблий

    • Розсилка
    У Броварах п’яний поліцейський збив людей на переході: є загиблий

    В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди

    У Броварах на Київщині п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей, один з них помер.

    Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

    За даними відомства, поліцейський, який був поза службою, їхав на автомобілі Nissan й не зменшив швидкість перед переходом і не пропустив пішоходів.

    «Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій на авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші небайдужі водії», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначають правоохоронці, водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився пройти тест на приладі «Драгер».

    «В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні», — розповіли в поліції.

    Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов призначив службове розслідування за цим фактом. Також на місце події викликали працівників Держбюро розслідувань, які встановлюватимуть усі обставини ДТП.

    ДТП водій розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ