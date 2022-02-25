На Миколаївщині губернатор заявив про прорив окупантів зі сторони Херсона

Українські військові займають позиції, щоб дати бій ворогові

Глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив, що з боку Херсона прорвалися російські окупанти. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Там прорив по стороні Херсона. Наші обкопуються в потрібних місцях. Прийматимуть бій. Є деякі загрози, щоб не було паніки, сьогодні п'ятниця, я з ОДА відпустив раніше своїх рядових співробітників», – сказав Кім.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«Воєнні злочини Володимира Путіна та кремлівської верхівки проти миру мають бути покарані. Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення в Україну», – наголосив Голова Верховної Ради України.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.