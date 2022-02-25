  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українець самотужки зупиняв колону ворожої техніки (відео)

    Відео відчайдушного вчинку з'явилося в мережі - Українець самотужки зупиняв колону ворожої техніки (відео)
    Відео відчайдушного вчинку з'явилося в мережі
    скріншот з відео

    Де саме чоловік зупиняв окупантів не повідомляється

    Багато українців після вторгнення російських ворожих військ на територію нашої держави кинулися боронити рідну землю. Один з таких – чоловік, який голіруч кинувся зупиняти ворожу техніку.

    Відео відчайдушного вчинку з'явилося в мережі.

    На кадрах видно, що чоловік став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням Z і намагається її зупинити.

    Де саме це відбувалося, не повідомляється.

    Проте техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.

    Напередодні російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області. Місцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів.

    Нагадаємо, наразі українська армія заходить у Київ для оборони міста.

    Теги: окупанти армія військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українець самотужки зупиняв колону ворожої техніки (відео)