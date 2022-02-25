Українець самотужки зупиняв колону ворожої техніки (відео)
Де саме чоловік зупиняв окупантів не повідомляється
Багато українців після вторгнення російських ворожих військ на територію нашої держави кинулися боронити рідну землю. Один з таких – чоловік, який голіруч кинувся зупиняти ворожу техніку.
Відео відчайдушного вчинку з'явилося в мережі.
На кадрах видно, що чоловік став на шляху колони російських броньовиків із маркуванням Z і намагається її зупинити.
Де саме це відбувалося, не повідомляється.
Проте техніку з маркуванням Z в перший день атаки російських військ бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.
Напередодні російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області. Місцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів.
Нагадаємо, наразі українська армія заходить у Київ для оборони міста.