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    Українська армія прорвала позиції окупантів на Донбасі

    Українська армія прорвала позиції окупантів на Донбасі
    фото з відкритих джерел

    Українські воїни дали бій російським окупантам

    На Донбасі українські війська прорвали позиції окупантів. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

    «Сьогодні, опівдні в районі Біловодська Луганської області українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом», – йдеться у повідомленні.

    Російські підрозділи зазнали значних втрат. Вони рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону Росії.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

    «Воєнні злочини Володимира Путіна та кремлівської верхівки проти миру мають бути покарані. Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення в Україну», – наголосив Голова Верховної Ради України.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: Росія окупанти Донбас армія війна
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    Українська армія прорвала позиції окупантів на Донбасі