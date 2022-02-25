Українська армія прорвала позиції окупантів на Донбасі
Українські воїни дали бій російським окупантам
На Донбасі українські війська прорвали позиції окупантів. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
«Сьогодні, опівдні в районі Біловодська Луганської області українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом», – йдеться у повідомленні.
Російські підрозділи зазнали значних втрат. Вони рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону Росії.
Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
«Воєнні злочини Володимира Путіна та кремлівської верхівки проти миру мають бути покарані. Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення в Україну», – наголосив Голова Верховної Ради України.
Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.
Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.
«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.
За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.