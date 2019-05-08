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    На російському Алтаї лавина накрила туристів, семеро загиблих

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    На російському Алтаї лавина накрила туристів, семеро загиблих

    Лавина накрила групу з дев'яти туристів на Південно-Чуйському хребті ще 6 травня

    В Російській Федерації на Алтаї лавина накрила групу туристів, в результаті інциденту загинули семеро людей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Повідомляється, що лавина накрила групу з дев'яти туристів на Південно-Чуйському хребті ще 6 травня, врятуватися вдалося лише двом. Обидва добралися до найближчого села 8 травня. Повідомити про подію раніше вони не могли, оскільки у горах не було мобільного зв'язку. На місце сходу лавини вилетів вертоліт МНС Росії для пошукових робіт.

    За уточненою інформацією, туристи були студентами Новосибірського державного університету.

    Нагадаємо, у понеділок в Карпатах вантажівка з туристами з Білорусі впала в річку. В результаті інциденту загинули три людини, за даними слідства, водій був у нетверезому стані. Туристів на вантажівці доставляли до місця сплаву по річці Чорний Черемош.

    Напередодні, 7 травня, рятувальники знайшли у Карпатах непритомну туристку із Чехії. Жінку доставили у лікарню з діагнозом переохолодження. 

    Росія туризм смерть вертоліт рятувальники
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