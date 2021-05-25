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    Білий дім пообіцяв, що Байден на зустрічі з Путіним підніме питання України

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    Президент США Джо Байден збирається зустрітися з Володимиром Путіним 16 червня у Женеві - Білий дім пообіцяв, що Байден на зустрічі з Путіним підніме питання України

    Президент США Джо Байден збирається зустрітися з Володимиром Путіним 16 червня у Женеві

    Фото: Chip Somodevilla

    Американський президент спробує налагодити відносини між США та Росією, щоб вони стали більш «передбачуваними та стабільними»

    Президент США Джо Байден 16 червня у Женеві говоритиме з очільником Кремля Володимиром Путіним про підтримку суверенітету України та про режим Олександра Лукашенка.

    Про це на пресконференції заявили речниця Білого Дому Джен Псакі.

    За її словами, президенти Джо Байден та Володимир Путін в рамках зустрічі у Женеві обговорять весь спектр нагальних питань у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

    Американський президент спробує налагодити відносини між США та Росією, щоб вони стали більш «передбачуваними та стабільними».

    «Президент також підніме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Він також планує підняти питання Білорусі», – зазначила Псакі.

    Нагадаємо, в Кремлі 25 травня зазначили, що на порядку денному зустрічі Байдена і Путіна будуть стратегічна стабільність і контроль над озброєннями. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорювати порядок денний потрібно після підтвердження факту зустрічі.

    Раніше стало відомо, що в червні Байден планує здійснити поїздку до Європи, що стане його першим закордонним візитом з початку президентства.Байден заявив, що вже обговорював із Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі. Москва порушує прийняті в світовій спільноті норми.

    Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться. У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».

    Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

    Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін політика Україна президент
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    Білий дім пообіцяв, що Байден на зустрічі з Путіним підніме питання України