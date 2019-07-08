На саміті Україна-ЄС заплановане підписання п’яти угод



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Євросоюз має намір допомогти Україні у боротьбі з корупцією

В рамках саміту Україна-Європейський Союз, який відбудеться 8 липня в Києві, буде підписано п’ять документів.

Про це заявив на брифінгу Постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

«По-перше, буде п’ять документів», - сказав Точицький.

Він повідомив, що після агресії Росії в Керченській протоці ЄС направив до Приазов'я групу експертів, які запропонували проект на суму у 10 мільйонів євро для розвитку інфраструктурних проектів, відкриття спеціального офісу Євросоюзу в Маріуполі для здійснення навчань у галузі децентралізації і бізнес-проектів.

Один з документів, за словами Точицького, стосуватиметься програми технічного співробітництва. «Йдеться про серйозну суму. Допомога у адаптації нашої Угоди про асоціацію», - сказав він.

Крім того, будуть підписані угоди в частині децентралізації та допомоги у боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, в понеділок, 8 липня, у Києві відбудеться 21-й саміт Україна – Європейський Союз.

П’ятий президент України Петро Порошенко сподівається на те, що саміт Україна-ЄС не стане «змарнованим часом», перетворившись на протокольну формальність.

Напередодні Зеленський і Туск відвідали Станицю Луганську.

Джерело: УНІАН