На США обрушився ураган Лаура

Швидкість вітру усередині урагану досягає 240 км/год

Ураган Лаура у четвер, 27 серпня, обрушився на узбережжя американського штату Луїзіана поблизу невеличкого населеного пункту Камерон, повідомив Національний ураганний центр США (NHC).

1 am. Almost here... It's about to GET REAL. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/ilJnshYkBV