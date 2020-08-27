На США обрушився ураган Лаура
Швидкість вітру усередині урагану досягає 240 км/год
Ураган Лаура у четвер, 27 серпня, обрушився на узбережжя американського штату Луїзіана поблизу невеличкого населеного пункту Камерон, повідомив Національний ураганний центр США (NHC).
1 am. Almost here... It's about to GET REAL. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/ilJnshYkBV— Josh Morgerman (@iCyclone) August 27, 2020
Швидкість вітру може сягати до 240 кілометрів на годину, NHC назвав Лауру, якому присвоїв другу найвищу - четверту - категорію, «надзвичайно небезпечним ураганом», повідомляє агентство новин dpa.
- First light is revealing the incredible damage #HurricaneLaura did here in #LakeCharles #Louisiana over night... #Laura #CapitolOneTower pic.twitter.com/WSlP0MIZ0K— WeatherGoingWILD (@WeatherGoinWILD) August 27, 2020
У центрі прорахували маршрут урагану і визначили, що у районах, через які він проляже, проживають близько чотирьох мільйонів людей. За даними влади, після розпоряджень про евакуацію із населених пунктів, над якими нависла загроза, більшість жителів вирушила у безпечні райони.
Нагадаємо, найбільше штат Луїзіана (особливо місто Новий Орлеан) постраждав від урагану Катріна у 2005 році. Тоді швидкість вітру сягала 280 кілометрів на годину. Жертвами урагану п'ятої категорії стали 1836 людей, з яких 1577 - у Луїзіані. Збитки перевищили 100 мільярдів доларів США.