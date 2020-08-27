На США обрушився ураган Лаура



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ураган Лаура дістався узбережжя Луїзіани

Швидкість вітру усередині урагану досягає 240 км/год

Ураган Лаура у четвер, 27 серпня, обрушився на узбережжя американського штату Луїзіана поблизу невеличкого населеного пункту Камерон, повідомив Національний ураганний центр США (NHC).

Швидкість вітру може сягати до 240 кілометрів на годину, NHC назвав Лауру, якому присвоїв другу найвищу - четверту - категорію, «надзвичайно небезпечним ураганом», повідомляє агентство новин dpa.

У центрі прорахували маршрут урагану і визначили, що у районах, через які він проляже, проживають близько чотирьох мільйонів людей. За даними влади, після розпоряджень про евакуацію із населених пунктів, над якими нависла загроза, більшість жителів вирушила у безпечні райони.

Нагадаємо, найбільше штат Луїзіана (особливо місто Новий Орлеан) постраждав від урагану Катріна у 2005 році. Тоді швидкість вітру сягала 280 кілометрів на годину. Жертвами урагану п'ятої категорії стали 1836 людей, з яких 1577 - у Луїзіані. Збитки перевищили 100 мільярдів доларів США.