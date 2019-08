На стадіоні в США сталась стрілянина: поранено 10 школярів

Вогонь був відкритий одразу ж після матчу з американського футболу

У США на спортивному стадіоні в місті Мобіл (штат Алабама) в п'ятницю ввечері сталася стрілянина, у результаті якої щонайменше 10 людей постраждали, повідомляє телеканал NBC.

VIDEO: The moment shots were fired at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama -- injuring 10 during a HS football game pic.twitter.com/9G7sdxtb7w