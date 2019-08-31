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    На стадіоні в США сталась стрілянина: поранено 10 школярів

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    <span>Поранених забрали карети швидкої допомоги&nbsp;</span> - На стадіоні в США сталась стрілянина: поранено 10 школярів
    Поранених забрали карети швидкої допомоги 
    Фото: twitter.com/DMM_News

    Вогонь був відкритий одразу ж після матчу з американського футболу

    У США на спортивному стадіоні в місті Мобіл (штат Алабама) в п'ятницю ввечері сталася стрілянина, у результаті якої щонайменше 10 людей постраждали, повідомляє телеканал NBC.

    Інцидент стався після футбольного матчу на стадіоні Ледд-Пібльз, який проходив між командами ЛеФлор і Вілльямсон.

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    Поліція підтвердила, що внаслідок стрілянини постраждали як мінімум 10 осіб у віці від 15 до 18 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано, п'ятеро з них перебувають у критичному стані.

    Шеф поліції міста Лоренс Баттісте відзначив, що більшість постраждалих були гравцями і вболівальниками команди ЛеФлор. Він додав, що в результаті інциденту двох осіб було затримано і допитано.

     

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