На стадіоні в США сталась стрілянина: поранено 10 школярів



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Поранених забрали карети швидкої допомоги Фото: twitter.com/DMM_News

Вогонь був відкритий одразу ж після матчу з американського футболу

У США на спортивному стадіоні в місті Мобіл (штат Алабама) в п'ятницю ввечері сталася стрілянина, у результаті якої щонайменше 10 людей постраждали, повідомляє телеканал NBC.

VIDEO: The moment shots were fired at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama -- injuring 10 during a HS football game pic.twitter.com/9G7sdxtb7w — DMM News (@DMM_News_) 31 августа 2019 г.

Інцидент стався після футбольного матчу на стадіоні Ледд-Пібльз, який проходив між командами ЛеФлор і Вілльямсон.

Поліція підтвердила, що внаслідок стрілянини постраждали як мінімум 10 осіб у віці від 15 до 18 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано, п'ятеро з них перебувають у критичному стані.

WATCH: The scene at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama after a shooting injured 10 people. pic.twitter.com/ZeUKBYnGpL — DMM News (@DMM_News_) 31 августа 2019 г.

Шеф поліції міста Лоренс Баттісте відзначив, що більшість постраждалих були гравцями і вболівальниками команди ЛеФлор. Він додав, що в результаті інциденту двох осіб було затримано і допитано.