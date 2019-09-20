На Сумщині привласнили кілька мільйонів на ремонті доріг



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Розкрадання коштів відбулося при проведенні ремонтних робіт дороги у Кролевці

На Сумщині трьох чиновників підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на суму понад 2 млн гривень при проведенні дорожніх робіт. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За повідомленням МВС, розкрадання коштів відбулося у період з 2016 по 2017 рік при виконанні капітального ремонту дороги в місті Кролевець.

«У ході проведення ремонту доріг, посадовими особами підрядних організацій навмисне внесені недостовірні відомості в акти виконаних робіт, довідки про витрачені кошти на придбаний будівельний матеріал і т. д., що призвело до укладання неякісного дорожнього покриття, майже вдвічі завищена площа укладених бетонних плит», - йдеться в повідомленні.

Чиновників звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 і 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України.