На Вінниччині затримали групу рекетирів



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Підозрювані вимагали з підприємця гроші

4 березня у м. Гайсин поліцейські управління стратегічних розслідувань, слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували факт вимагання та отримання коштів у місцевого підприємця групою осіб.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.189 КК України (вимагання) правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб під час отримання ними 500 доларів США.

За попередньою інформацією, зловмисники вимагали у підприємця, погрожуючи фізичною розправою, 2000 доларів США.

Такий злочин карається ув’язненням терміном до 7 років. Тривають слідчі дії.

Джерело: Vinbazar