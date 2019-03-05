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    На Вінниччині затримали групу рекетирів

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    На Вінниччині затримали групу рекетирів

    Підозрювані вимагали з підприємця гроші

    4  березня  у м. Гайсин поліцейські  управління стратегічних розслідувань,  слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували факт вимагання та отримання коштів у місцевого підприємця групою осіб.

    За словами начальника  ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.189 КК України (вимагання) правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД  затримали трьох осіб під час отримання ними  500 доларів США.

    За попередньою інформацією, зловмисники вимагали у підприємця, погрожуючи фізичною розправою,  2000 доларів США.

    Такий злочин карається ув’язненням терміном до 7 років. Тривають слідчі дії. 

    Джерело: Vinbazar

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