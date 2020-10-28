На Сумщині вночі водій влетів у відбійник, загинуло четверо людей

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Аварія сталася між селами Собичеве та Макове Шосткинського району

Одну пасажирку з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні

На Сумщині вночі 28 жовтня між селами Собичеве та Макове Шосткинського району сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинуло чотири людини. Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

За даними правоохоронців, 20-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником близько 3.15.

«У результаті ДТП водій та три його пасажира від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставлено до Шосткинської ЦРЛ», – йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські проводять огляд місця події, встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

Як повідомлялося, 27 жовтня у Києві водій на Південному мосту відволікся на телефон і влетів у мікроавтобус (фото, відео).

Також під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей.