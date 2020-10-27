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    У Києві велосипедист влетів у скляну зупинку (відео)

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    У темноті велосипедист не помітив скляну зупинку - У Києві велосипедист влетів у скляну зупинку (відео)
    У темноті велосипедист не помітив скляну зупинку
    Фото: скріншот відео

    Від удару скляна стіна зупинки розбилась

    У понеділок, 26 жовтня, на вулиці Алматинській у Дніпровському районі Києва сталася курйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Велосипедист не помітив скляну зупинку громадського транспорту і врізався в неї. Від удару скло розбилося й розсипалося.

    Відео цієї події з’явилося на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    У коментарях під дописом дехто жартує з цієї події, а дехто критику столичну владу за такі зупинки громадського транспорту.

    «Взагалі дивно що скло так легко розбилося. Воно ж має бути антивандальне, антитравматичне і т.д.», - зазначив один із коментаторів.

    Інший пише, що «відео смішне, ситуація страшна». За його словами, в Європі заборонено встановлювати скло прозоре без наклейок.

    ДТП Київ громадський транспорт велосипедист
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