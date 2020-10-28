Відволікся на телефон: на Південному мосту BMW влетів у мікроавтобус (фото, відео)



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Автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Магнолія-ТВ

Від удару Mercedes вилетів у сусідню смугу

У вівторок, 27 жовтня, пізно ввечері на Південному мосту в Києві автомобіль BMW протаранив мікроавтобус Mercedes.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як розповів водій автобуса, вони рухалися у бік правого берега. В салоні був водій і двоє пасажирів. В якийсь момент в них влетів BMW.

Удар був досить потужним, автівки добре потрощилися. У BMW розбито лобове скло, яке водій, ймовірно, розтрощив головою.

Від удару Mercedes вилетів у ліву смугу.

Обійшлося без постраждалих.

Згодом водій BMW зізнався не на камеру, що відволікся на телефон, а вже за мить протаранив автобус.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка має з’ясувати всі обставини ДТП.