Відволікся на телефон: на Південному мосту BMW влетів у мікроавтобус (фото, відео)
Від удару Mercedes вилетів у сусідню смугу
У вівторок, 27 жовтня, пізно ввечері на Південному мосту в Києві автомобіль BMW протаранив мікроавтобус Mercedes.
Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Як розповів водій автобуса, вони рухалися у бік правого берега. В салоні був водій і двоє пасажирів. В якийсь момент в них влетів BMW.
Удар був досить потужним, автівки добре потрощилися. У BMW розбито лобове скло, яке водій, ймовірно, розтрощив головою.
Від удару Mercedes вилетів у ліву смугу.
Обійшлося без постраждалих.
Згодом водій BMW зізнався не на камеру, що відволікся на телефон, а вже за мить протаранив автобус.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка має з’ясувати всі обставини ДТП.