Загибель члена виборчої комісії у ДТП: поліція відкрила провадження
Поліція оприлюднила фото з місця ДТП
Поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньої-транспортної пригоди, де постраждали члени виборчої комісії.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Автопригода за участю легкового автомобіля Daewoo та вантажівки ЗІЛ сталась 26 жовтня близько 14:30 на автодорозі Немішаєво – Козинці під Києвом.
На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини.
Попередньо встановлено, що водій Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою.
Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї ж автівки доправлено до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Встановлено, що вони є членами територіальної виборчої комісії.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.
Раніше повідомлялося, що в цьому ДТП загинула член виборчої комісії у селі Козинці Ольга Титенко, а за кермом був її син, заступник голови цієї комісії Олександр Титенко.