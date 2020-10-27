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    Загибель члена виборчої комісії у ДТП: поліція відкрила провадження

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    Попередньо, водій Daewoo не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою - Загибель члена виборчої комісії у ДТП: поліція відкрила провадження
    Попередньо, водій Daewoo не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою

    Поліція оприлюднила фото з місця ДТП

    Поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньої-транспортної пригоди, де постраждали члени виборчої комісії.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Автопригода за участю легкового автомобіля Daewoo та вантажівки ЗІЛ сталась 26 жовтня близько 14:30 на автодорозі Немішаєво – Козинці під Києвом.

    На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини.

    Попередньо встановлено, що водій Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою.

    Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї ж автівки доправлено до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

    Встановлено, що вони є членами територіальної виборчої комісії.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

    Раніше повідомлялося, що в цьому ДТП загинула член виборчої комісії у селі Козинці Ольга Титенко, а за кермом був її син, заступник голови цієї комісії Олександр Титенко.

    Національна поліція України ДТП кримінал вибори вантажівки водій Київщина автомобіль
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