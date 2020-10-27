Загибель члена виборчої комісії у ДТП: поліція відкрила провадження



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Попередньо, водій Daewoo не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою

Поліція оприлюднила фото з місця ДТП

Поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньої-транспортної пригоди, де постраждали члени виборчої комісії.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Автопригода за участю легкового автомобіля Daewoo та вантажівки ЗІЛ сталась 26 жовтня близько 14:30 на автодорозі Немішаєво – Козинці під Києвом.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини.

Попередньо встановлено, що водій Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою.

Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї ж автівки доправлено до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що вони є членами територіальної виборчої комісії.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що в цьому ДТП загинула член виборчої комісії у селі Козинці Ольга Титенко, а за кермом був її син, заступник голови цієї комісії Олександр Титенко.