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    Під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей (фото)

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    <p>Зіткнулися два легкових автомобілі Opel і Nissan Qashqai</p> - Під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей (фото)

    Зіткнулися два легкових автомобілі Opel і Nissan Qashqai

    Фото: ДСНС

    Внаслідок ДТП до лікарні потрапили двоє людей

    У вівторок, 27 жовтня, вранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода поблизу автобусної зупинки с. П`ятихатки на атодорозі Київ – Обухів.

    Як повідомляє пресслужба ДСНС України, о 7:30 зіткнулися два легкових автомобілі Opel і Nissan Qashqai.

    Рятувальники провели деблокацію постраждалих із пошкоджених автомобілів. Зокрема, із Opel вивільнили п’ятьох людей, трьох – із Nissan.

    У результаті ДТП двоє людей отримали травми та були госпіталізовані.

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    Під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей (фото)
    Під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей (фото)
    Під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей (фото)
    Під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей (фото)
    Під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей (фото)

    Як повідомлялося, у ДТП на автодорозі Немішаєво – Козинці під Києвом 26 жовтня загинула член виборчої комісії у селі Козинці Ольга Титенко, а за кермом був її син, заступник голови цієї комісії Олександр Титенко.

    ДТП ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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