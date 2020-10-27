Під Києвом сталося серйозне ДТП: із понівечених автівок дістали вісьмох людей (фото)



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Зіткнулися два легкових автомобілі Opel і Nissan Qashqai Фото: ДСНС

Внаслідок ДТП до лікарні потрапили двоє людей

У вівторок, 27 жовтня, вранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода поблизу автобусної зупинки с. П`ятихатки на атодорозі Київ – Обухів.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, о 7:30 зіткнулися два легкових автомобілі Opel і Nissan Qashqai.

Рятувальники провели деблокацію постраждалих із пошкоджених автомобілів. Зокрема, із Opel вивільнили п’ятьох людей, трьох – із Nissan.

У результаті ДТП двоє людей отримали травми та були госпіталізовані.

Як повідомлялося, у ДТП на автодорозі Немішаєво – Козинці під Києвом 26 жовтня загинула член виборчої комісії у селі Козинці Ольга Титенко, а за кермом був її син, заступник голови цієї комісії Олександр Титенко.