На Волині жінка замовила вбивство чоловіка, аби не повертати оформлений на нього кредит(фото)

За «роботу» замовниця обіцяла кілеру заплатити 10 тис. гривень, але її затримала поліція

У Волинській області жінка замовила кілеру вбивство чоловіка, аби не повертати оформлений на нього кредит. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

36-річна місцева жителька, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово отримувала на його ім'я кредити – 200 тис. грн. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця. Кілеру пообіцяла 10 тис. гривень.

Аби врятувати життя чоловікові та запобігти його вбивству, оперативники та слідчі провели спецоперацію. Поліцейські інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з потенційним кілером.

Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала докази ліквідації колишнього чоловіка. Жінку затримали.

Їй уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (частини 2 ст. 15, частини 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

До слова, у Тернопільській області на смітнику знайшли тіло хлопця, яке там заховали друзі 17 років тому. Відомо, що із заявою про зникнення брата ще у 2004 році до тоді ще міліції звернувся родич потерпілого. Він повідомив, що в березні пропав його шістнадцятирічний брат. Родина сподівалася до останнього знайти хлопця живим.

Також правоохоронці затримали у столиці двох осіб, які планували вчинити умисне вбивство громадянина США.