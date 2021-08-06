Правоохоронці схопили кілерів, які планували вбити громадянина США (фото, відео)

Кілерів для вбивства американця замовник підшукував у Києві

Правоохоронці затримали у столиці двох осіб, які планували вчинити умисне вбивство громадянина США. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, особа, яка має громадянство України та США, наприкінці липня цього року прибула до Києва та, залучивши свого знайомого підшукували осіб, які б за винагороду у $45 тисяч позбавили у місті Балтимор штату Меріленд життя громадянина США.

За їхнім задумом, цей злочин мав бути вчинений до того, як замовник повернеться до Сполучених Штатів, з метою створення власного алібі на випадок можливого переслідування правоохоронцями.

«Під час досудового розслідування проведено заходи з імітації обстановки вчиненого вбивства та інші слідчі дії, якими зібрано докази причетності цих осіб до вчинення злочину. Після передачі винагороди за умисне вбивство спільників затримано. Правоохоронці проводять обшуки за місцем їх проживання та інші невідкладні слідчі дії», – йдеться у повыдомленні.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.