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    На Полтавщині пенсіонерка вирощувала коноплю та зберігала вдома зброю

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    Літня жінка дбайливо вирощувала коноплю на подвір'ї - На Полтавщині пенсіонерка вирощувала коноплю та зберігала вдома зброю
    Літня жінка дбайливо вирощувала коноплю на подвір'ї
    Фото: pl.npu.gov.ua

    Правоохоронці вилучили у 65-річної жінки також пристрої для вживання наркотичних засобів

    У Полтавській області викрили пенсіонерку, яка вдома висадила плантацію коноплі. Прикметно, що жінка вже раніше на цьому попадалася і навіть була засуджена. Про протиправну діяльність 65-річної жительки селища Диканька повідомляють у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

    Підприємлива пенсіонерка висадила на своєму подвір'ї плантацію коноплі та маку, а також зберігала вдома незареєстровану зброю та патрони.

    Під час обшуку правоохоронці вирощені рослини забрали, а також знайшли і вилучили пристрої для вживання наркотичних засобів та зброю.

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    На Полтавщині пенсіонерка вирощувала коноплю та зберігала вдома зброю
    На Полтавщині пенсіонерка вирощувала коноплю та зберігала вдома зброю
    На Полтавщині пенсіонерка вирощувала коноплю та зберігала вдома зброю
    На Полтавщині пенсіонерка вирощувала коноплю та зберігала вдома зброю

    «За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень) Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.

    Речові докази скерували на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання щодо повідомлення жінці про підозру. У разі доведення вини судом фігурантці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Раніше повідомлялося, що під час спільної операції правоохоронних органів Іспанії та Португалії була заарештована 79-річна жінка, яка очолювала наркокартель.

    Також поліція Київської області викрила грубу наркозбувачів, які продавали наркотики через Telegram-канал.

    Крім того, правоохоронці під час спецоперації перекрили канал постачання наркотиків із Житомира до Києва.

    Теги: наркотики поліція жінка рослини час
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    На Полтавщині пенсіонерка вирощувала коноплю та зберігала вдома зброю