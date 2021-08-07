На Полтавщині пенсіонерка вирощувала коноплю та зберігала вдома зброю

Правоохоронці вилучили у 65-річної жінки також пристрої для вживання наркотичних засобів

У Полтавській області викрили пенсіонерку, яка вдома висадила плантацію коноплі. Прикметно, що жінка вже раніше на цьому попадалася і навіть була засуджена. Про протиправну діяльність 65-річної жительки селища Диканька повідомляють у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

Підприємлива пенсіонерка висадила на своєму подвір'ї плантацію коноплі та маку, а також зберігала вдома незареєстровану зброю та патрони.

Під час обшуку правоохоронці вирощені рослини забрали, а також знайшли і вилучили пристрої для вживання наркотичних засобів та зброю.

«За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень) Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.

Речові докази скерували на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися питання щодо повідомлення жінці про підозру. У разі доведення вини судом фігурантці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше повідомлялося, що під час спільної операції правоохоронних органів Іспанії та Португалії була заарештована 79-річна жінка, яка очолювала наркокартель.

Також поліція Київської області викрила грубу наркозбувачів, які продавали наркотики через Telegram-канал.

Крім того, правоохоронці під час спецоперації перекрили канал постачання наркотиків із Житомира до Києва.