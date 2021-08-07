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    У Львові авто збило хлопця на електросамокаті

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    Обставини ДТП розслідує поліція - У Львові авто збило хлопця на електросамокаті

    Обставини ДТП розслідує поліція

    Фото поліції Львівської області

    Потерпілий з важкими травмами перебуває у реанімації

    У Львові на вулиці Княгині Ольги 6 серпня о 16:50 автомобіль BMW Х4 збив 21-річного чоловіка, який їхав на електросамокаті. Потерпілий чоловік перебуває в реанімації в тяжкому стані.

    Про це повідомила поліція Львівської області.

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    У Львові авто збило хлопця на електросамокаті
    У Львові авто збило хлопця на електросамокаті
    Фото поліції Львівської області

    Чоловіка на електросамокаті збила 38-річна водійка автомобіля BMW Х4. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували. Він в реанімації.

    Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 3 років обмеження волі. Триває слідство.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу і її збили на смерть. Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів.

    Як повідомлялося, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.

    Теги: ДТП Львів смерть жінка чоловік BMW
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    У Львові авто збило хлопця на електросамокаті