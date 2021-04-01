На Яворівському полігоні розпочалися військові навчання

Цивільних попереджають, що наближатися до полігону не можна

Цивільним категорично забороняється чіпати знайдені снаряди, міни, бомби та інші невідомі предмети

На Яворівському полігоні, що на Львівщині, почалися цілодобові стрільби. У зв'язку з цим цивільних просять не наближатися до полігону. Про це йдеться в повідомленні на сайті місцевої міської ради.

Відомо, що з 1 квітня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки починаються цілодобові стрільби у всіх напрямках. Стрільби проводитимуться з різних видів зброї, у тому числі артилерійських підрозділів і авіації.

У міській раді уточнюють, що територія полігону небезпечна для цивільних, оскільки після стрільб на навчальних об'єктах бувають випадки не розриву боєприпасів. Відповідно категорично забороняється чіпати знайдені снаряди, міни, бомби та інші невідомі предмети.

Командування Міжнародного центру миротворчості та безпеки нагадує про заборону проходу та проїзду на територію Центру, а також просить не збирати металобрухт, ягоди, гриби, ловити рибу, полювати і косити траву на території полігону.

Додамо, що з 1 квітня по червень 2021 року на строкову військову службу до лав Збройних сил буде призвано 6500, що на 2500 людей менше, ніж торік. Крім цього, усі вони матимуть можливість отримати щеплення від Covid-19 на третьому етапі кампанії з вакцинації.