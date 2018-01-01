У Центральній Америці стався потужний землетрус

Сейсмологи попередили про загрозу цунамі для низки країн Центральної Америки

У Карибському морі біля узбережжя Гондурасу стався землетрус магнітудою 7,6. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS). Підземні поштовхи зафіксували о 2:51 за часом UTC (4:51 за київським часом). [READ_MORE] Їх епіцентр розташовувався в 202 кілометрах на північ від населеного пункту Барра-Патук в Гондурасі. Осередок землетрусу залягав



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Сейсмологи попередили про загрозу цунамі для низки країн Центральної Америки

У Карибському морі біля узбережжя Гондурасу стався землетрус магнітудою 7,6. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

Підземні поштовхи зафіксували о 2:51 за часом UTC (4:51 за київським часом).

Їх епіцентр розташовувався в 202 кілометрах на північ від населеного пункту Барра-Патук в Гондурасі. Осередок землетрусу залягав на глибині десяти кілометрів.

Поштовхи відчувалися на більшій частині Гондурасу, а також в південній частині Мексики, в тому числі в Канкуні.

Сейсмологи попередили про загрозу цунамі для Мексики, Гондурасу, Куби, Белізу, Коста-Ріки, Панами, Нікарагуа, Гватемали, Ямайки і Кайманових островів.

Інформація про можливі жертви і руйнування поки не надходила.

Раніше повідомлялося, що землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня. В результаті землетрусу постраждали понад 20 людей.