На Закарпатті водій збив 84-річного пенсіонера, після чого втік



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Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні

У місті Хуст на Закарпатті водій збив 84-річного пенсіонера і втік з місця події. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

Хустські правоохоронці затримали водія, який здійснив наїзд на пішохода і зник з місця пригоди.

«У м. Хуст водій автомобіля Ford Focus здійснив наїзд на пенсіонера-пішохода та залишив місце події. Потерпілий помер у лікарні. Правоохоронці відшукали водія та затримали в порядку статті 208 КПК України. За фактом ДТП розпочато слідство», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що водій автомобіля Ford Focus скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину і залишив місце пригоди. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню. Сьогодні вранці, 7 січня, потерпілий, 84-річний місцевий житель, від отриманих травм помер.

«За кермом авто перебував 59-річний житель Івано-Франківщини, який тимчасово проживає у с. Рокосово Хустського району. Його затримали за місцем проживання, на території місцевого кар’єру», - йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі Хустського відділу поліції відкрили два кримінальні провадження за ч.2 статті 286 та ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

«Водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Наразі призначено експертизи, слідчі дії тривають», - повідомили у поліції.