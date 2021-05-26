На залізничному вокзалі Донецька висить портрет Сталіна (фото)

У Донецьку портрет Сталіна став «окрасою » залізничного вокзалу

Донецьк ніяк не може позбутися атрибутів та символіки радянських часів

Місцевий житель Донецька помітив на головному вході залізничного вокзалу портрет радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Донецьк, наші дні… Портрет Сталіна на головному вході залізничного вокзалу. Сумно це спостерігати в моєму рідному місті», – повідомив Сергій Козяк, обурившись через побачене.

Очевидно, що процесу активної декомунізації в Донецьку свідомі донеччани зачекалися.

Додамо, що нещодавно на Одещині у селі Кубей Болградського району громадські діячі виявили велике мозаїчне зображення Володимира Ульянова (Леніна) на стіні в приміщенні місцевого клубу. Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна, викладений мозаїкою. Громадські діячі оприлюднили його фотографію.

Нагадаємо, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишились два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна і Сталіна.

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