  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На залізничному вокзалі Донецька висить портрет Сталіна (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Донецьку портрет Сталіна став&nbsp;&laquo;окрасою&raquo;&nbsp;залізничного вокзалу - На залізничному вокзалі Донецька висить портрет Сталіна (фото)
    У Донецьку портрет Сталіна став «окрасою» залізничного вокзалу
    Фото: Sergey Kosyak/Facebook

    Донецьк ніяк не може позбутися атрибутів та символіки радянських часів

    Місцевий житель Донецька помітив на головному вході залізничного вокзалу портрет радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Донецьк, наші дні… Портрет Сталіна на головному вході залізничного вокзалу. Сумно це спостерігати в моєму рідному місті», повідомив Сергій Козяк, обурившись через побачене.

    Очевидно, що процесу активної декомунізації в Донецьку свідомі донеччани зачекалися.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    На залізничному вокзалі Донецька висить портрет Сталіна (фото)

    Додамо, що нещодавно на Одещині у селі Кубей Болградського району громадські діячі виявили велике мозаїчне зображення Володимира Ульянова (Леніна) на стіні в приміщенні місцевого клубу. Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна, викладений мозаїкою. Громадські діячі оприлюднили його фотографію.

    Нагадаємо, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишились два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна і Сталіна.

    Читайте також:


    Теги: декомунізація Донецьк Радянська влада Йосип Сталін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На залізничному вокзалі Донецька висить портрет Сталіна (фото)