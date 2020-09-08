На Запоріжжі чоловік під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт



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На Запоріжжі чоловік під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт

Чоловіка було доставлено до Якимівської центральної районної лікарні

У Якимівському районному суді на Запоріжжі чоловік 1968 року народження під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт.

Про це повідомляється на сторінці Якимівського районного суду у соцмережі.

«У провадженні судді знаходиться цивільна справа за позовом громадянки до громадянина про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. 7 вересня 2020 року під час чергового слухання справи громадянин 1968 року народження, наніс удар ножем собі в живіт. Після чого знову замахнувся ножем, але позивачка вибила ніж. Чоловік впав на підлогу», –сказано у повідомленні.

Зазначається, що працівниками суду було викликано поліцію та швидку допомогу. Чоловіка було доставлено до Якимівської центральної районної лікарні.

На даний час відомостей щодо стану його здоров’я немає.

Керівництво суду підготувало звернення до територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області щодо негайного забезпечення охорони суду.