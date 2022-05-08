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    На Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста

    На Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста - На Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста
    На Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста
    фото ілюстраційне

    Росіяни застрелили активіста пострілом в спину, а до того два дні катували

    На Запоріжжі російські загарбники застрелили громадського активіста, якого перед тим катували два дні. Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

    «Сьогодні стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека (у прізвищі може бути помилка. - ред.). Росіяни застрелили його пострілом в спину, а до того два дні катували, вимагаючи, аби той видав місце схрону зброї та місцевих побратимів», – йдеться у повідомленні.

    Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим голову окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.

    «Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому дехто вважає, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти«, - зауважили в адміністрації.

    Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації.

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    Теги: росія окупанти війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста