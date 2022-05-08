Арестович спростував інформацію про підбиття російського фрегата «Адмірал Макаров»

Інформацію про пошкодження фрегата могли «вкинути» самі російські військові

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що повідомлення про знищення чи пошкодження фрегата Чорноморського флоту РФ Адмірал Макаров виявилися фейком. Він підтвердив, що ЗСУ вдалося потопити десантний катер типу Серна. Про це він сказав в етері Фейгін Live.

«Ніякий Макаров не затопили, звісно ж[…] Це було якесь непорозуміння», – сказав Арестович.

Він припустив, що інформацію про пошкодження фрегата могли «вкинути» самі російські військові з сил інформаційно-психологічних операцій для того, щоб дискредитувати українські та західні ЗМІ.

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«Тому до всіх радісних повідомлень про те, що ми вчергове когось перемогли, потрібно дуже обережно ставитися. І не розганяти, поки не підтвердили офіційно», – додав Арестович.

Нагадаємо, що 13 квітня українськими ракетами «Нептун» було завдано удар по ворожому крейсеру «Москва». Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.