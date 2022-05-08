Українець Хегай переміг мексиканця Тостадо технічним нокаутом (відео)
На початку третього раунду мексиканець пропустив шквал ударів, після чого рефері зупинив бій
Поєдинок відбувся у німецькому Кельні.
Вже в другому раунді Хегай двічі відправив суперника в нокдаун, але той зумів піднятися і продовжити поєдинок.
На початку третього раунду мексиканець пропустив шквал ударів, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.
AND IT'S OVER JUST LIKE THAT!— Probellum (@probellum) May 7, 2022
Khegai stops Tostado in the early seconds of RD3! #Probellum pic.twitter.com/vb8pb31Ce2
Додамо, що у грудні 2021-го Арнольд Хегай відновив кар'єру після дворічної паузи, здолавши аргентинця Вісенте Родрігеса (39-9-1, 21 КО) за одностайним рішенням суддів.