Українець Хегай переміг мексиканця Тостадо технічним нокаутом (відео)

Український напівлегковаговик Арнольд Хегай (18-1-1, 11 КО) достроково переміг мексиканця Рубена Тостадо Гарсію (25-10, 8 КО).

Поєдинок відбувся у німецькому Кельні.

Вже в другому раунді Хегай двічі відправив суперника в нокдаун, але той зумів піднятися і продовжити поєдинок.

На початку третього раунду мексиканець пропустив шквал ударів, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

AND IT'S OVER JUST LIKE THAT!



Khegai stops Tostado in the early seconds of RD3! #Probellum pic.twitter.com/vb8pb31Ce2