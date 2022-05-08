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    Українець Хегай переміг мексиканця Тостадо технічним нокаутом (відео)

    Хегай упевнено переміг мексиканського суперника - Українець Хегай переміг мексиканця Тостадо технічним нокаутом (відео)
    Хегай упевнено переміг мексиканського суперника
    фото: Luckypunch.net

    На початку третього раунду мексиканець пропустив шквал ударів, після чого рефері зупинив бій

    Український напівлегковаговик Арнольд Хегай (18-1-1, 11 КО) достроково переміг мексиканця Рубена Тостадо Гарсію (25-10, 8 КО).

    Поєдинок відбувся у німецькому Кельні.

    Вже в другому раунді Хегай двічі відправив суперника в нокдаун, але той зумів піднятися і продовжити поєдинок.

    На початку третього раунду мексиканець пропустив шквал ударів, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

    Додамо, що у грудні 2021-го Арнольд Хегай відновив кар'єру після дворічної паузи, здолавши аргентинця Вісенте Родрігеса (39-9-1, 21 КО) за одностайним рішенням суддів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українець Хегай переміг мексиканця Тостадо технічним нокаутом (відео)