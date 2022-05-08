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    Події в Україні

    Військові збили ворожу ракету над Миколаївщиною

    Над Миколаївською областю збито ворожу ракету - Військові збили ворожу ракету над Миколаївщиною
    Над Миколаївською областю збито ворожу ракету
    фото з відкритих джерел

    Загроза ракетних ударів з території Росії, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою

    7 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника. Про це інформує Повітряне командування «Південь».

    Вдночас зазначається, що загроза ракетних ударів з території Росії, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.

    «Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові збили ворожу ракету над Миколаївщиною