  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Запоріжжі затримали чоловіка за погрози підірвати поліцейський відділок

    • Розсилка
    На Запоріжжі затримали чоловіка за погрози підірвати поліцейський відділок

    За фактом погроз розпочато кримінальну справу

    У Запорізькій області встановили особу людини, яка повідомила про намір підірвати відділення поліції.

    Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління Національної поліції.

    Вказано, що у п'ятницю, 22 листопада, близько 16:10 у кол-центр Служби безпеки України зателефонував чоловік та погрожував підірвати приміщення Більмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області. Ним виявився мешканець села Благовіщенка 1979 року народження.

    «Працівники групи реагування патрульної поліції встановили місцезнаходження та доставили зловмисника до Більмацького відділення поліції. Правоохоронці вилучили мобільний телефон, з якого фігурант здійснив дзвінок», - вказано у повідомленні.

    Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

    Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, у Броварах поліція затримала двох крадіїв автомобіля.

    Національна поліція України кримінал розслідування Запорізька область чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ