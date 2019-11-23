На Запоріжжі затримали чоловіка за погрози підірвати поліцейський відділок



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За фактом погроз розпочато кримінальну справу

У Запорізькій області встановили особу людини, яка повідомила про намір підірвати відділення поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління Національної поліції.

Вказано, що у п'ятницю, 22 листопада, близько 16:10 у кол-центр Служби безпеки України зателефонував чоловік та погрожував підірвати приміщення Більмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області. Ним виявився мешканець села Благовіщенка 1979 року народження.

«Працівники групи реагування патрульної поліції встановили місцезнаходження та доставили зловмисника до Більмацького відділення поліції. Правоохоронці вилучили мобільний телефон, з якого фігурант здійснив дзвінок», - вказано у повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Броварах поліція затримала двох крадіїв автомобіля.