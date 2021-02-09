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    На засніженому Прикарпатті сталася ДТП: двоє померло, 13 – в лікарні (фото)

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    Водія спеціалізованої вантажівки затримано&nbsp; - На засніженому Прикарпатті сталася ДТП: двоє померло, 13 – в лікарні (фото)
    Водія спеціалізованої вантажівки затримано 
    Фото: Поліція Івано-Франківської області

    До медзакладу з травмами різного ступення доставлено тринадцять пасажирів автобуса

    У понеділок, 8 лютого, близько 23:30 на автодорозі державного значення Н-10 «Стрий-Чернівці-Мамалига» в селі Павлівка Ямницької сільської територіальної громади відбулася ДТП із потерпілими. Про це повідомили в пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

    Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля «Мерседес Бенц Атео», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, у результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.

    Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Калущини. Також до медзакладу з травмами різного ступення доставлено ще тринадцять пасажирів автобуса.

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    На засніженому Прикарпатті сталася ДТП: двоє померло, 13 – в лікарні (фото)
    На засніженому Прикарпатті сталася ДТП: двоє померло, 13 – в лікарні (фото)
    На засніженому Прикарпатті сталася ДТП: двоє померло, 13 – в лікарні (фото)
    Фото: Поліція Івано-Франківської області

    Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння – обидва керманичі тверезі. Водія спеціалізованої вантажівки затримано в порядку ст.208 КПК України на місці аварії.

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять про підозру мешканцю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.

    Зазначимо, на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. В таку погоду водії мають бути особливо уважними. 

    У вівторок, 9 лютого, в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.

    Теги: ДТП дороги вантажівки снігопад
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