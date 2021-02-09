Транспортний колапс у Києві: люди годинами не можуть виїхати на роботу і штовхають автобуси (відео)

Столичний громадський транспорт рухається без дотримання графіка

Через складні погодні умови в Києві на всіх видах громадського транспорту введено оперативне положення. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

«Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху», – йдеться в повідомленні.

У соцмережах повідомляють про величезні черги на зупинках транспорту.

Так, на кінцевій зупинці тролейбуса №26 на Виноградарі черга розтягнулася на кілька сотень метрів.

Черга на тролейбус №26. Фото: скріншот відео

А на Нивках пасажирам довелося штовхати автобус, який забуксував у снігу на дорозі.

Як повідомлялося, вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори. Хоча упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.