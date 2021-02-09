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    Транспортний колапс у Києві: люди годинами не можуть виїхати на роботу і штовхають автобуси (відео)

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    Громадський транспорт вранці 9 лютого переповнений - Транспортний колапс у Києві: люди годинами не можуть виїхати на роботу і штовхають автобуси (відео)
    Громадський транспорт вранці 9 лютого переповнений
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Столичний громадський транспорт рухається без дотримання графіка

    Через складні погодні умови в Києві на всіх видах громадського транспорту введено оперативне положення. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    «Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху», – йдеться в повідомленні.

    У соцмережах повідомляють про величезні черги на зупинках транспорту.

    Так, на кінцевій зупинці тролейбуса №26 на Виноградарі черга розтягнулася на кілька сотень метрів.  

    Черга на тролейбус №26. Фото: скріншот відео
    Черга на тролейбус №26. Фото: скріншот відео

    А на Нивках пасажирам довелося штовхати автобус, який забуксував у снігу на дорозі.

    Як повідомлялося, вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори. Хоча упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. 

    Теги: Київ громадський транспорт транспорт кияни снігопад Київпастранс
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