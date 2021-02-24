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    На заводі під Житомиром СБУ виявила небезпечне радіоактивне джерело

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    Обладнання вилучено та передано фахівцям спеціалізованого Державного підприємства &laquo;Радон&raquo; - На заводі під Житомиром СБУ виявила небезпечне радіоактивне джерело
    Обладнання вилучено та передано фахівцям спеціалізованого Державного підприємства «Радон»
    Фото: СБУ

    Слідчі відкрили справу за статтею про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами

    В одному із виробничих приміщень недіючого підприємства на Житомирщині працівники контррозвідки Служби безпеки України виявили джерело радіоактивного випромінювання «Криптон-85». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    При цьому, відповідна ліцензія підприємства закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.

    За результатами слідчих дій обладнання вилучено та передано фахівцям спеціалізованого Державного підприємства «Радон», – для проведення експертного дослідження та утилізації у встановленому порядку.

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    На заводі під Житомиром СБУ виявила небезпечне радіоактивне джерело
    На заводі під Житомиром СБУ виявила небезпечне радіоактивне джерело
    На заводі під Житомиром СБУ виявила небезпечне радіоактивне джерело

    Тривають слідчі дії у межах досудового розслідування за ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

    Заходи з припинення протиправної діяльності здійснювалися спільно із підрозділами Національної поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури із залученням фахівців ГУ ДСНС України в Житомирській області та Держпродспоживслужби.

    Теги: екологія СБУ ДСНС ліцензія завод розслідування безпека радіація
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