На заводі під Житомиром СБУ виявила небезпечне радіоактивне джерело

Слідчі відкрили справу за статтею про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами

В одному із виробничих приміщень недіючого підприємства на Житомирщині працівники контррозвідки Служби безпеки України виявили джерело радіоактивного випромінювання «Криптон-85». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

При цьому, відповідна ліцензія підприємства закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.

За результатами слідчих дій обладнання вилучено та передано фахівцям спеціалізованого Державного підприємства «Радон», – для проведення експертного дослідження та утилізації у встановленому порядку.

Тривають слідчі дії у межах досудового розслідування за ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

Заходи з припинення протиправної діяльності здійснювалися спільно із підрозділами Національної поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури із залученням фахівців ГУ ДСНС України в Житомирській області та Держпродспоживслужби.