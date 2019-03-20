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    На житло для родин з пошкодженого вибухом будинку у Фастові виділили 14 млн грн

    • Розсилка
    На житло для родин з пошкодженого вибухом будинку у Фастові виділили 14 млн грн

    Процедурою виділенням та розподілом коштів займеться Київська ОДА

    Кабінет міністрів України виділив 14 млн гривень на квартири мешканцям будинку у Фастові Київської області, що був пошкоджений у результаті вибуху газу в грудні 2018 року. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду.

    Процедурою виділенням та розподілом коштів займеться Київська ОДА. 14 млн гривень підуть на придбання житла мешканцям, які потребують відселення з аварійного будинку. Питання про придбання житла повинно бути узгоджене протягом двох тижнів.

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    До 20 грудня подати уряду звіт про використання коштів.

    Як повідомлялось, через вибух житлового будинку у Фастові поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки.

    За інформацією правоохоронців, причина вибуху у багатоповерхівці Фастова пов’язана з витоком газу в квартирі.

    Нагадаємо, 14 грудня о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку стався вибух без подальшого горіння.

    О 00:26 15 грудня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили пошуково-рятувальні роботи та розбирання зруйнованих будівельних конструкцій на місці вибуху у Фастові.

    Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у п'ятиповерховому будинку у Фастові.

    16 грудня у Фастові було оголошено День жалоби за загиблими в результаті вибуху у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку Сніжаною Дем’яненко, 1996 року народження, та Віталієм Бабіченко, 1985 року народження.

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