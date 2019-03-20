  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибух у столичній багатоповерхівці: стали відомі нові деталі

    • Розсилка
    <span>Вибух стався у під'їзді будинку на вулиці Сулеймана Стальського</span> - Вибух у столичній багатоповерхівці: стали відомі нові деталі
    Вибух стався у під'їзді будинку на вулиці Сулеймана Стальського

    За попередніми висновками, вибухнув радіокерований вибуховий пристрій

    Під час вибуху, що стався у вівторок, 19 березня, у під’їзді столичної багатоповерхівки, постраждав лікар. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Лікар, що мешкає у цьому будинку, і заходив до під’їзду, коли стався вибух.

    Як уточнила раніше поліція він отримав баротравму. Від госпіталізації чоловік відмовився.

    Також у правоохоронних органах повідомили, що за попередніми висновками, вибухнув радіокерований вибуховий пристрій, начинений тротилом (еквівалент 150 грамів).

    Розпочато досудове розслідування.

    Раніше повідомлялося, що в Києві в будинку пролунав потужний вибух. Мешканців будинку евакуювали. В результаті вибуху було пошкоджено двері під'їзду, вибито вікна в кількох квартирах з першого до п'ятого поверху.

    Читайте також
    вибух Київ лікар розслідування поліція будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ