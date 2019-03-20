Вибух у столичній багатоповерхівці: стали відомі нові деталі



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Вибух стався у під'їзді будинку на вулиці Сулеймана Стальського

За попередніми висновками, вибухнув радіокерований вибуховий пристрій

Під час вибуху, що стався у вівторок, 19 березня, у під’їзді столичної багатоповерхівки, постраждав лікар. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Лікар, що мешкає у цьому будинку, і заходив до під’їзду, коли стався вибух.

Як уточнила раніше поліція він отримав баротравму. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Також у правоохоронних органах повідомили, що за попередніми висновками, вибухнув радіокерований вибуховий пристрій, начинений тротилом (еквівалент 150 грамів).

Розпочато досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що в Києві в будинку пролунав потужний вибух. Мешканців будинку евакуювали. В результаті вибуху було пошкоджено двері під'їзду, вибито вікна в кількох квартирах з першого до п'ятого поверху.