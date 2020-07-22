На Житомирщині масово гине риба



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Мор риби стався в річці Хомора Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу

Екологи стверджують, що риба в річці гине через викиди Понінківської картонно-паперової фабрики

На Житомирщині в селищі Першотравенськ виявили мор риби в річці Хомора. Про це в Facebook повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу.

«Спільно з працівниками поліції, рибоохоронного патруля, громадськості проведено обстеження р. Хомора, де виявлено загибель водних живих ресурсів у басейні річки на ділянці від проїзного моста в смт Першотравенськ до місця злиття річок Случ та Хомора», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що фахівці відібрали проби води на дослідження. Заміри розчинного кисню складають 2,9 мл за норми 4-6.

Експерти Держекоінспекції провели підрахунок загиблої риби і оцінять збиток. Матеріали передані в поліцію з метою встановлення винних осіб.

Це вже не перший випадок загибелі риби протягом останніх кількох років у Баранівському районі Житомирщини. За даними екологів, водні біоресурси там гинуть через викиди Понінківської картонно-паперової фабрики в Хмельницькій області.