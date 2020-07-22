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    На Житомирщині масово гине риба

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    Мор риби стався&nbsp;в річці Хомора - На Житомирщині масово гине риба
    Мор риби стався в річці Хомора
    Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу

    Екологи стверджують, що риба в річці гине через викиди Понінківської картонно-паперової фабрики

    На Житомирщині в селищі Першотравенськ виявили мор риби в річці Хомора. Про це в Facebook повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу.

    «Спільно з працівниками поліції, рибоохоронного патруля, громадськості проведено обстеження р. Хомора, де виявлено загибель водних живих ресурсів у басейні річки на ділянці від проїзного моста в смт Першотравенськ до місця злиття річок Случ та Хомора», - йдеться в повідомленні.

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    На Житомирщині масово гине риба
    На Житомирщині масово гине риба
    На Житомирщині масово гине риба
    На Житомирщині масово гине риба
    На Житомирщині масово гине риба
    На Житомирщині масово гине риба
    На Житомирщині масово гине риба
    На Житомирщині масово гине риба

    Відзначається, що фахівці відібрали проби води на дослідження. Заміри розчинного кисню складають 2,9 мл за норми 4-6.

    Експерти Держекоінспекції провели підрахунок загиблої риби і оцінять збиток. Матеріали передані в поліцію з метою встановлення винних осіб. 

    Це вже не перший випадок загибелі риби протягом останніх кількох років у Баранівському районі Житомирщини. За даними екологів, водні біоресурси там гинуть через викиди Понінківської картонно-паперової фабрики в Хмельницькій області.

    екологія Житомирщина річка інспекція риба
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