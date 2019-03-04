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    На Житомирщині прикордонники затримали громадянина Молдови зі списків Інтерполу

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    На Житомирщині прикордонники затримали громадянина Молдови зі списків Інтерполу

    У міжнародному пункті пропуску «Виступовичі» затримано громадянина Молдови, 1993 року, розшукуваного компетентними органами Румунії через Інтерпол

    В Житомирській області українські прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, розшукуваного через Інтерпол. Про це повідомили в правоохоронних органах, передає УНН.

    У міжнародному пункті пропуску «Виступовичі» прикордонники затримали громадянина Молдови, 1993 року, розшукуваного компетентними органами Румунії через Інтерпол.

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    Наразі чоловік затриманий і вирішуватиметься питання щодо його екстрадиції.

    Нагадаємо, 9 грудня 2018 року у  міжнародному аеропорту «Львів» під час прикордонного контролю пасажирів авіарейсу «Стамбул-Львів» затримали громадянина Туреччини, який перебував у розшуку за лінією Інтерполу. Чоловіка 1975 року народження розшукують в Угорщині за відмивання грошей (стаття 399 Кримінального кодексу Угорщини).

    Прикордонники Львівського загону затримали турка та повідомили про нього чергового Укрбюро Інтерполу в Києві та співробітників Національної поліції. Громадянину сусідньої країни загрожує екстрадиція до Угорщини, де на нього чекає суд.

    Як повідомлялося, з початку 2018 року прикордонники виявили 170 авто і 1400 осіб, яких шукав Інтерпол.

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