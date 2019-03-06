Затримано «на гарячому» київського митника, який налагодив схему отримання хабарів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митника затримали під час отримання неправомірної винагороди Фото: Прокуратура Києва

Посадовця та посередника затримано під час отримання чергової винагороди у розмірі 8 тис. грн

Столичними правоохоронцями затримано під час отримання неправомірної вигоди головного державного інспектора ВМО «Копилів» митного поста Західний Київської митниці Державної фіскальної служби та посередника. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Так, посадовець через підконтрольну особу організував протиправну схему вимагання неправомірної грошової винагороди з осіб-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за безперешкодне розмитнення товару. За вказані послуги посадовець зажадав винагороду у розмірі 8 тис. грн», - повідомили у прокуратурі.

Посадовця та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової винагороди у розмірі 8 тис. грн.

Вказаним особам оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, днями у Києві затримали двох співробітників патрульної поліції на отриманні 9,9 тис. гривень у якості хабара. 26-річний старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції вимагали з водіїв хабарі за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.