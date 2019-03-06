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    Затримано «на гарячому» київського митника, який налагодив схему отримання хабарів

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    Митника затримали під час отримання неправомірної винагороди - Затримано «на гарячому» київського митника, який налагодив схему отримання хабарів
    Митника затримали під час отримання неправомірної винагороди
    Фото: Прокуратура Києва

    Посадовця та посередника затримано під час отримання чергової винагороди у розмірі 8 тис. грн

    Столичними правоохоронцями затримано під час отримання неправомірної вигоди головного державного інспектора ВМО «Копилів» митного поста Західний Київської митниці Державної фіскальної служби та посередника. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

    «Так, посадовець через підконтрольну особу організував протиправну схему вимагання неправомірної грошової винагороди з осіб-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за безперешкодне розмитнення товару. За вказані послуги посадовець зажадав винагороду у розмірі 8 тис. грн», - повідомили у прокуратурі.

    Посадовця та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової винагороди у розмірі 8 тис. грн.

    Вказаним особам оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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    Затримано «на гарячому» київського митника, який налагодив схему отримання хабарів

    Нагадаємо, днями у Києві затримали двох співробітників патрульної поліції на отриманні 9,9 тис. гривень у якості хабара. 26-річний старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції вимагали з водіїв хабарі за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.

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