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    На Житомирщині сталося масове харчове отруєння

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    На Житомирщині сталося масове харчове отруєння

    Постраждалі 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району

    В Житомирській області 12 людей отруїлися їжею на поминальному обіді.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «6 серпня до Андрушівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 2 дитини)», - говориться у повідомленні.

    Встановлено, що постраждалі 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб).

    «Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - розповіли рятувальники.

    Раніше повідомлялося, що  в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.».

    Згодом у лікарні вже опинилося 24 людини

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