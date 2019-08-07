На Житомирщині сталося масове харчове отруєння
Постраждалі 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району
В Житомирській області 12 людей отруїлися їжею на поминальному обіді.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«6 серпня до Андрушівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 2 дитини)», - говориться у повідомленні.
Встановлено, що постраждалі 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб).
«Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - розповіли рятувальники.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.».
Згодом у лікарні вже опинилося 24 людини.