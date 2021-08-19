На Житомирщині виготовляють сири з різнокольоровими пліснявами (фото)

Фермери пропонують крафтові сири і є учасниками руху Slow Food

У селищі Брусилів на Житомирщині сімейна ферма є учасником руху Slow Food, що протистоїть системі швидкого харчування. Про це повідомляє Укрінформ.

«Виготовляємо п’ять видів сирів з білою пліснявою, майже 10 видів – з блакитною пліснявою та один – із бреві бактеріями, який має різкий аромат і ніжну структуру. Наша крафтова унікальність у тому, що сири виробляємо в певну пору року, коли молоко має відповідну жирність та амінокислотний склад», – власниця сімейної ферми Катерина Приходько.

На фермі, за її словами, молоко отримують з власних тварин. Смак сиру формується через розуміння, чим треба годувати тварин, аби отримати якісне молоко для продукції.

Для отримання молока на фермі утримують корів породи Джерсі та англо-нубійських кіз. Тварини не привезені, а вирощені в Україні й адаптовані до тутешніх умов. Ці породи обрали, бо саме їх молоко підходить під виготовлення крафтових сирів.

Приходько розповіла, що сири з білою пліснявою дозрівають за 2-3 тижні. Натомість сири з блакитною пліснявою виготовляються здебільшого влітку і дозрівають до пів року, але є такі, що готові до вживання через 40 днів.

Власниця ферми зауважує , що сир з білою пліснявою краще вживати вранці на сніданок, бо він більш ніжний. Натомість сир із блакитною пліснявою підходить на вечір, і споживати його варто після основного прийому їжі як десерт.

«Ми зароджуємо культуру сироваріння й хочемо дати нашим сирам смак Полісся не тільки з того, чим харчуються наші тварини, а й естетичними назвами сирів, наприклад, у нас є «Квітка папороті». Наша сімейна ферма готова підтримати розвиток гастротуризму», – додала Приходько.

Сімейна ферма є учасником руху Slow Food, що протистоїть системі швидкого харчування. Він базується на створенні ресторанних закладів, які забезпечують більш здорове харчування, а також зберігають традиції національної та регіональної кухні.

Нагадаємо, ціни на молоко і молочні продукти в Україні «злетять» угору восени 2021 року.

Читайте також: