У Харкові знайшли небезпечний сир

У сирі знайшли небезпечну добавку-стабілізатор

Після сумнівного морозива в Україні знайшли ще один небезпечний продукт. Йдеться про турецький м'який сир. Про це інформує Держпродпотребслужба у Харківській області.

Відомо, що в продукті знайшли шкідливу добавку-стабілізатор. М'який сир вироблений в Туреччині та експортувався в Україну з Польщі. При цьому наголошується, що виробляє сир компанія BEL POLSKA.

У Держпродспоживслужбі повідомили, аби торгові мережі прибрали вказаний сир з продажу. При цьому дистриб'ютори сиру BEL POLSKA мають звернутися у відомство. Українських покупців попередили, що вказаний продукт не варто купувати.

Додамо, що фермер та власник підприємства «Еко Карпати» Ігор Небилович створює на Івано-Франківщині халумі для смаження на грилі, сири-роли за французькою технологією та морозиво з козячого молока.

Нагадаємо, випуск справжніх сичужних сирів у порівнянні з травнем 2020 року зменшився на 15%, нижче рівня в 6 тис. тонн. У той же час на 3% збільшився випуск сирних продуктів, приблизно до 3,5 тис. тонн.

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