Експерти розповіли, на що варто звертати увагу при виборі гірчиці



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У зернах гірчиці міститься багато корисних мікроелементів: білок, ненасичені жири, вітаміни і мінерали, які справляють на організм позитивний вплив

Натуральна гірчиця повинна мати приємний світло-жовтий або жовто-коричневий колір

На «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми» про гірчицю - найпопулярнішу приправу на українській кухні. З нею навіть найпростіші частування стають по-справжньому пікантними. Діжонська, американська, баварська... Одна найкраще підходить для салатів, інша - для хот-догів, а якась - ідеально підкреслить смак м'яса. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, як правильно вибирати гірчицю і чим цей продукт корисний для нашого організму.

«Якби існувала нагорода «Сама універсальна приправа», особисто я віддав би її гірчиці, - зізнається Олександр Лук'яненко. - Це ж просто незамінна річ в будинку! Її можна додати до м'ясних страв і вишуканих салатів. За допомогою гірчиці можна вимити посуд і до блиску очистити вікна. А при застуді можна додати в тазик з гарячою водою, щоб попарити ноги, або насипати суху гірчицю в шкарпетки».

У зернах гірчиці міститься багато корисних мікроелементів: білок, ненасичені жири, вітаміни і мінерали, які справляють на організм позитивний вплив:

покращують кровообіг;

виводять з організму шкідливий холестерин;

покращують роботу серцево- судинної і нервової систем;

нормалізують підвищений артеріальний тиск;

стимулюють травні функції і сприяють швидкому розщепленню жирної їжі;

зміцнюють імунітет;

нейтралізують токсини;

покращують пам'ять.

«Що стосується побічних дій, то вони можуть виникати при надмірному і неконтрольованому вживанні гірчиці, - каже гастроентеролог Галина Салтикова. - Гірчиця - це приправа, тому не можна заміняти нею звичайну їжу. Вона володіє дратівливим ефектом на слизові і може викликати опік. Бажано вживати не більше 2 чайних ложок продукту в день».

Також в «Корисній програмі» експерт з якості та безпеки продуктів Марія Янчик розповіла, від чого залежить смак гірчиці і як вибрати хороший натуральний продукт:

1. До складу якісної гірчиці обов'язково повинні входити гірчичні зерна або насіння, а не гірчичний порошок. А також винний або спиртовий оцет замість столового. Натуральний продукт не повинен містити рослинного масла, консервантів, барвників, стабілізаторів, ароматизаторів, а також борошна і інших домішок.

2. Натуральна гірчиця повинна мати приємний світло- жовтий або жовто-коричневий колір. Сірий колір приправи вказує на те, що вона приготовлена з гірчичного порошку, а не з зерен або насіння. А консистенція якісної гірчиці повинна бути однорідною, без грудочок і розшарувань.

3. Насіння гірчиці ділиться на 3 види: білі або жовті, коричневі і чорні. При цьому чим темніше зерна, тим гострішим буде смак у готової приправи. Однак виробники не вказують, з якої сировини виготовлений їх продукт. На етикетці упаковки зазвичай вказана тільки ступінь гостроти гірчиці: гостра, негостра або середньої гостроти.

4. Гірчицю бажано купувати в прозорій скляній банці, а не в пластмасовій і не в тюбику. У прозорій скляній банці видно консистенцію і колір продукту. Якщо гірчиця покрита темною скоринкою або на поверхні утворилися бульбашки і масляні краплі, значить, продукт зіпсований.