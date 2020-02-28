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    Здоров'я

    Експерти розповіли, на що варто звертати увагу при виборі гірчиці

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    У зернах гірчиці міститься багато корисних мікроелементів: білок, ненасичені жири, вітаміни і мінерали, які справляють на організм позитивний вплив - Експерти розповіли, на що варто звертати увагу при виборі гірчиці
    У зернах гірчиці міститься багато корисних мікроелементів: білок, ненасичені жири, вітаміни і мінерали, які справляють на організм позитивний вплив

    Натуральна гірчиця повинна мати приємний світло-жовтий або жовто-коричневий колір

    На «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми» про гірчицю - найпопулярнішу приправу на українській кухні. З нею навіть найпростіші частування стають по-справжньому пікантними. Діжонська, американська, баварська... Одна найкраще підходить для салатів, інша - для хот-догів, а якась - ідеально підкреслить смак м'яса. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, як правильно вибирати гірчицю і чим цей продукт корисний для нашого організму.

    «Якби існувала нагорода «Сама універсальна приправа», особисто я віддав би її гірчиці, - зізнається Олександр Лук'яненко. - Це ж просто незамінна річ в будинку! Її можна додати до м'ясних страв і вишуканих салатів. За допомогою гірчиці можна вимити посуд і до блиску очистити вікна. А при застуді можна додати в тазик з гарячою водою, щоб попарити ноги, або насипати суху гірчицю в шкарпетки».

    У зернах гірчиці міститься багато корисних мікроелементів: білок, ненасичені жири, вітаміни і мінерали, які справляють на організм позитивний вплив:

    • покращують кровообіг;
    • виводять з організму  шкідливий холестерин;
    • покращують роботу серцево-судинної  і нервової систем;
    • нормалізують підвищений  артеріальний тиск;
    • стимулюють травні функції  і сприяють швидкому розщепленню  жирної їжі;
    • зміцнюють імунітет;
    • нейтралізують токсини;
    • покращують пам'ять.

    «Що стосується побічних дій, то вони можуть виникати при надмірному і неконтрольованому вживанні гірчиці, - каже гастроентеролог Галина Салтикова. - Гірчиця - це приправа, тому не можна заміняти нею звичайну їжу. Вона володіє дратівливим ефектом на слизові і може викликати опік. Бажано вживати не більше 2 чайних ложок продукту в день».

    Також в «Корисній програмі» експерт з якості та безпеки продуктів Марія Янчик розповіла, від чого залежить смак гірчиці і як вибрати хороший натуральний продукт:

    1. До складу якісної  гірчиці обов'язково повинні входити  гірчичні зерна або насіння, а  не гірчичний порошок. А також  винний або спиртовий оцет  замість столового. Натуральний  продукт не повинен містити  рослинного масла, консервантів, барвників, стабілізаторів, ароматизаторів, а  також борошна і інших домішок.

    2. Натуральна гірчиця  повинна мати приємний світло-жовтий  або жовто-коричневий колір. Сірий  колір приправи вказує на те, що вона приготовлена з гірчичного  порошку, а не з зерен або  насіння. А консистенція якісної  гірчиці повинна бути однорідною, без грудочок і розшарувань.

    3. Насіння гірчиці ділиться  на 3 види: білі або жовті, коричневі  і чорні. При цьому чим темніше  зерна, тим гострішим буде смак  у готової приправи. Однак виробники  не вказують, з якої сировини  виготовлений їх продукт. На етикетці  упаковки зазвичай вказана тільки  ступінь гостроти гірчиці: гостра, негостра або середньої гостроти.

    4. Гірчицю бажано купувати  в прозорій скляній банці, а  не в пластмасовій і не в  тюбику. У прозорій скляній банці  видно консистенцію і колір  продукту. Якщо гірчиця покрита  темною скоринкою або на поверхні  утворилися бульбашки і масляні  краплі, значить, продукт зіпсований.

    5. При виборі гірчиці  зверніть увагу на термін придатності: він не повинен перевищувати 45 днів. Якщо виробник вказав більш  тривалий термін, значить, в гірчицю  додані додаткові консерванти.

    харчування
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