На ЗНО з англійської мови зареєструвалося майже 118 тисяч вступників



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Тестування з англійської мови розпочнеться завтра об 11 годині

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови відбудеться у вівторок, 7 липня. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«Завтра, 7 липня, для проходження тесту з англійської мови зареєструвалися 117 666 осіб, для яких створено 7 977 аудиторій у 492 пунктах тестування», — йдеться у повідомленні.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Вказано, що у запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

Частина «Читання» містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

Частина «Використання мови» містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.

Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.

«Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися», — вказували раніше в УЦОЯО.

Нагадаємо, 6 липня відбулося ЗНО з іноземних мов.