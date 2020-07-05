Фахівець розповів, як нараховуватимуться тестові бали під час ЗНО-2020



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Основна сесія ЗНО-2020 стартувала 25 червня тестуванням з математики. 30 червня відбулося ЗНО з української мови і літератури

Цьогоріч на тестування чекають істотні зміни

Випускників, які цьогоріч наберуть на зовнішньому незалежному оцінюванні 200 балів, буде більше, ніж торік, вважає в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко. Про причини цього явища фахівець розповів в інтерв’ю ZN.UA.

Так, пороговий бал «склав/не склав», до якого прив’язана шкала оцінок за ЗНО, визначають спеціально створені експертні групи в регіональних центрах.

Цього року їхню увагу акцентували на тому, що, відповідно до інструкції, вони мають насамперед зважити на обставини, які склалися в державі, – багатомісячний період дистанційного навчання через корона вірусний карантин.

«Це означає повну відповідальність дитини за результати свого навчання і мінімальний вплив учителя не лише на підготовку, а й на її коригування. Тому, порівняно з минулим роком, порогові бали за тест буде встановлено низькі. Так ми зробили під час пробного тестування. І це зміна істотна», – пояснив Бойко.

За словами експерта, її більше відчують ті абітурієнти, котрі успішно складуть тестування і опиняться на верхівці рейтингової шкали.

«Грубо кажучи, дітей, які нинішнього року наберуть 200 балів на ЗНО, може бути значно більше, ніж торік», – підсумував він.

До слова, шахраї за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації.

Також повідомлялося, що Рада схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу.

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