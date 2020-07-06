Сьогодні відбудеться ЗНО з іспанської, німецької та французької мов



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Освітяни радять взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки

Зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов відбудеться для абітурієнтів у понеділок, 6 липня.

«6 липня близько 3 тисяч абітурієнтів упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької, французької мов», — йдеться у повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Вказано, що у запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

«Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися», — додали в УЦОЯО.

Загальна кількість завдань роботи — 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 72.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

Частина «Читання» містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

Частина «Використання мови» містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.

Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.

До слова, шахраї за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації.

Також повідомлялося, що Рада схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу.

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