На зустріч із Тимошенко у Львові прийшли 15 тисяч людей

На зустріч із Юлією Тимошенко у Львові прийшли 15 тисяч людей

Тимошенко заявила, що вибори - це шанс для України стати на шлях розвитку

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко провела у Львові в межах свого передвиборного туру велелюдний мітинг. На зустріч із нею прийшло близько 15 тисяч громадян.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Лідер «Батьківщини» вкотре наголосила: завдання нового президента – повернути газ власного видобутку на потреби населення і бюджетної сфери та виконати рішення суду, встановивши обґрунтовану ціну на газ.

За її словами, тарифи – це також податок, за допомогою якого влада збирала з людей неймовірні кошти. Зокрема, те, що ціни на газ, які були встановлені постановою уряду (№ 315 від 2016 року), є завищеними, визнав Окружний адміністративний суд м. Києва. Це рішення підтверджує обґрунтованість претензій Юлії Тимошенко до Кабміну.

Саме тому, запевнила голова партії, після виборів новий президент має встановити справедливу ціну – вдвічі нижчу за сьогоднішню.

«Якщо підняти з-під землі газ, доставити до оселі людини, заплатити податки та залишити газовій галузі 30% прибутку для розвитку, ціна становить 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, як зараз», – пояснила вона.

Тимошенко переконана, що зараз настав час припинити це знущання мафії над людьми, і нагадала: чинна влада запланувала ще підняти тарифи з 1 травня на 15%, а з грудня – на 25%.

Усі необхідні кроки для покращення життя людей, що Тимошенко втілить в життя, чітко визначені у Зобов’язанні, яке вона підписала перед кожним громадянином України.

«Я маю політичний досвід і ніколи не візьму зобов‘язання, які я не буду здатна виконати», – наголосила кандидат у президенти.

Юлія Тимошенко також наголосила на тому, що 31 березня – це не просто вибори президента, це для України та для всіх нас унікальний шанс вийти з руїни і стати на шлях розвитку та становлення.

«Я прошу вас відчути цей історичний момент!» – підсумувала вона.

Президентська кампанія стартувала в Україні 31 грудня. Вибори відбудуться найближчої неділі, 31 березня.

Зауважимо, що для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.