  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ має намір допитати Смолія

    • Розсилка
    Голова Нацбанку Яків Смолій - НАБУ має намір допитати Смолія
    Голова Нацбанку Яків Смолій
    Фото: УНІАН

    Якова Смолія викличуть для дачі свідчень у справі про декларування недостовірної інформації за статтею 366-1 Кримінального кодексу

    Національне антикорупційне бюро має намір допитати голову Національного банку Якова Смолія у справі про недекларування майна.

    Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

    «Його ще не допитували і не викликали. Справі три дні. Але обов'язково буде допитаний», - сказав він.

    З його слів, Смолія викличуть для дачі свідчень у справі про декларування недостовірної інформації за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

    Як повідомлялось, НАБУ відкрило справу за фактом не декларування Смолієм майна на 18 млн гривень.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    НАБУ Яків Смолій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ