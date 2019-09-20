НАБУ має намір допитати Смолія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Нацбанку Яків Смолій Фото: УНІАН

Якова Смолія викличуть для дачі свідчень у справі про декларування недостовірної інформації за статтею 366-1 Кримінального кодексу

Національне антикорупційне бюро має намір допитати голову Національного банку Якова Смолія у справі про недекларування майна.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Його ще не допитували і не викликали. Справі три дні. Але обов'язково буде допитаний», - сказав він.

З його слів, Смолія викличуть для дачі свідчень у справі про декларування недостовірної інформації за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, НАБУ відкрило справу за фактом не декларування Смолієм майна на 18 млн гривень.

Джерело: Українські новини