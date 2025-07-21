Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 55 859 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 липня втратила:

особового складу ‒ близько 1043160 (+1170) осіб,

танків ‒ 11037 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 23028 (+7) од,

артилерійських систем – 30637 (+54) од,

РСЗВ – 1444 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1199 (+1) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199),

крилаті ракети ‒ 3515 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 55859 (+132) од,

спеціальна техніка ‒ 3934 (+2).

Втрати ворога у війні станом на 21 липня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1244-й день повномасштабної війни в Україні.