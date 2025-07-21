Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 55 859 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото: Imago

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1043160 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 11037 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23028 (+7) од,
  • артилерійських систем – 30637 (+54) од,
  • РСЗВ – 1444 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1199 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199),
  • крилаті ракети ‒ 3515 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55859 (+132) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3934 (+2).
Втрати ворога у війні станом на 21 липня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 21 липня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1244-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За гучними словами до серпня почнуться чутливі поставки зброї
Трамп, Путін і допомога Україні: що чекати найближчим часом
14 липня, 18:01
Деякі європейські виробники оборонної продукції стверджують, що їхня зброя пройшла «бойові випробування» після коротких польотів
Західні компанії «фальсифікують» бойові випробування дронів – The Telegraph
12 липня, 10:40
У 2021 році Братко у складі Об’єднаних сил виконував бойові завдання у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони на території Донецької та Луганської областей
На фронті загинув майор ДСНС. Згадаймо Богдана Братка
2 липня, 09:00
Спробу незаконного виїзду за кордон викрили в пункті пропуску «Вилок» на Закарпатті
Киянин намагався виїхати з країни за підробленими документами про хворобу дружини
1 липня, 09:19
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2025 року
28 червня, 08:12
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
28 червня, 01:15
Сирський провів день насиченої роботи на Північнослобожанському напрямку
«Захлинається так само, як торік». Сирський розповів деталі про наступ РФ
26 червня, 11:42
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Паралімпійський комітет Росії організував турнір для окупантів з інвалідністю
25 червня, 18:39
Минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року
23 червня, 08:31

Події в Україні

Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Детектив НАБУ передавав секретні дані росіянам через оточення Януковича: деталі від СБУ
Детектив НАБУ передавав секретні дані росіянам через оточення Януковича: деталі від СБУ
У Києві повітряна тривога тривала понад вісім годин
У Києві повітряна тривога тривала понад вісім годин
Росіяни запустили нові групи БпЛА по Україні: куди прямують
Росіяни запустили нові групи БпЛА по Україні: куди прямують
В Івано-Франківську лунали вибухи
В Івано-Франківську лунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
6280
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
5045
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5016
Масові протести змінили ставлення туристів до Іспанії
3583
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua