Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 21 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 21 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 1043160 (+1170) осіб,
- танків ‒ 11037 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23028 (+7) од,
- артилерійських систем – 30637 (+54) од,
- РСЗВ – 1444 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1199 (+1) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199),
- крилаті ракети ‒ 3515 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55859 (+132) од,
- спеціальна техніка ‒ 3934 (+2).
Як відомо, триває 1244-й день повномасштабної війни в Україні.