Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»

Оскільки підозрюваний є державним службовцем категорії «А», на нього покладається особлива відповідальність

Викрито гендиректора «Лісів України» на незаконному збагаченні: Підозра та затримання

Генеральний прокурор Руслан Кравченко анонсував інформацію про викриття одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства «Ліси України». Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України). Про це Кравченко повідомив, спілкуючись з журналістами, пише «Главком».

Як підкреслив Кравченко, за даними слідства, у 2021 році, перебуваючи на посаді Голови Держлісагентства, фігурант набув активів на суму 10,4 млн грн, що значно перевищує його законні доходи. Серед цих активів – квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн. Зазначається, що нерухомість була оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася підозрюваним.

Відомо, що гендиректором ДП «Ліси України» є Юрій Болоховець.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), різниця між офіційними доходами та набутим майном становить 7,9 млн грн.

Оскільки підозрюваний є державним службовцем категорії «А», на нього покладається особлива відповідальність.

Підозрюваного вже затримано. Досудове розслідування у справі здійснює Державне бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підкреслив, що це лише «окремий епізод у десятках кримінальних проваджень, що стосуються ДП «Ліси України»». Він додав, що робота ведеться системно і триває.

Нагадаємо, на Рівненщині буревій знищив понад 700 гектарів лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську обласну державну адміністрацію.

Зазначається, що потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 га лісу. Повалені тисячі дерев – сосни, дуби, берези, вільхи.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому держпідприємства «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині через масштабні незаконні рубки лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Упродовж 2023 року посадовці вносили до лісорубних квитків дані про види рубок і ділянки без належної перевірки. Через це на території лісництва незаконно зрубали понад 6 тис. 200 дерев різних порід. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн грн.