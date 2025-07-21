Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
Оскільки підозрюваний є державним службовцем категорії «А», на нього покладається особлива відповідальність
фото: Руслан Кравченко

Викрито гендиректора «Лісів України» на незаконному збагаченні: Підозра та затримання

Генеральний прокурор Руслан Кравченко анонсував інформацію про викриття одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства «Ліси України». Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України). Про це Кравченко повідомив, спілкуючись з журналістами, пише «Главком».

Як підкреслив Кравченко, за даними слідства, у 2021 році, перебуваючи на посаді Голови Держлісагентства, фігурант набув активів на суму 10,4 млн грн, що значно перевищує його законні доходи. Серед цих активів – квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн. Зазначається, що нерухомість була оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася підозрюваним.

Відомо, що гендиректором ДП «Ліси України» є Юрій Болоховець.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), різниця між офіційними доходами та набутим майном становить 7,9 млн грн.

Оскільки підозрюваний є державним службовцем категорії «А», на нього покладається особлива відповідальність.

Підозрюваного вже затримано. Досудове розслідування у справі здійснює Державне бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підкреслив, що це лише «окремий епізод у десятках кримінальних проваджень, що стосуються ДП «Ліси України»». Він додав, що робота ведеться системно і триває.

Нагадаємо, на Рівненщині буревій знищив понад 700 гектарів лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську обласну державну адміністрацію.

Зазначається, що потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 га лісу. Повалені тисячі дерев – сосни, дуби, берези, вільхи.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому держпідприємства «Бережанирайагроліс» на Тернопільщині через масштабні незаконні рубки лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Упродовж 2023 року посадовці вносили до лісорубних квитків дані про види рубок і ділянки без належної перевірки. Через це на території лісництва незаконно зрубали понад 6 тис. 200 дерев різних порід. Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 млн грн.

Читайте також:

Теги: ліс суд Генпрокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігуранту загрожує до п'яти років тюрми
Написав листа на захист Росії генпрокурору. Клірик УПЦ МП передумав визнавати вину
Вчора, 18:15
Суд призначив покарання у вигляді трьох років обмеження волі, але звільнив громадянина від відбування з іспитовим строком
Суд покарав чоловіка, який наїхав на ногу військовому ТЦК
18 липня, 10:46
Фермер прибув до Хмельницького і взяв участь у акції-протесту проти приїзду митрополита Онуфрія
Чатував на Онуфрія і облив ворота храму Московської церкви. Яке покарання отримав фермер з Хмельниччини?
16 липня, 17:12
У березні цього року Трамп підписав указ про ліквідацію міністерства, втілюючи одну зі своїх передвиборчих обіцянок
Верховний суд дозволив Трампу розпустити одне з міністерств
15 липня, 05:43
Віталій Кличко прийшов підтримати Володимира Прокопіва на суді 14 липня 2025 року
Кличко та депутати намагалися взяти Прокопіва на поруки. Що вирішив суд
14 липня, 13:54
Командир прикордонної частини отримав вирок за закупівлю неякісних шоломів
Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн
4 липня, 12:41
Експрезидент Петро Порошенко називає Марину ідеальною дружиною
Справа про поділ майна. Апеляційний суд на Вінниччині дав надію Марині Порошенко
4 липня, 09:35
Вперше в Україні суд визнав одностатевий союз шлюбними відносинами
Суд в Україні вперше визнав шлюбні відносини між двома чоловіками
4 липня, 04:48
Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні
Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні
2 липня, 18:35

Події в Україні

У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА
У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ назвав головне завдання на посаді
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ назвав головне завдання на посаді
В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК – Веніславський
В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК – Веніславський
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
СБУ провела перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
СБУ провела перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію
«Атеш» виявив завод в Петербузі, який забезпечує російську бойову авіацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
11K
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
5592
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5307
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3989
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua