Суд призначив ексзаступниці голови Приватбанку заставу 50 млн грн

Шмальченко підозрюється у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з банку перед націоналізацією

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для колишньої заступниці голови правління, колишнього директора казначейства Приватбанку Людмили Шмальченко. Вона підозрюється у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з банку перед націоналізацією.

Судове засідання було публічним.

Сума застави, яку потрібно внести протягом п'яти днів, становить 50 млн гривень.

На підозрювану, разом з тим, поклали наступні обов’язки:

прибувати до органу досудового слідства, прокурора, судді та суду за першою вимогою;

не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

За даними слідства, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації Приватбанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з Приватбанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).

Шмальченко інкримінують приховування злочину і усунення перешкод для його вчинення. Зокрема, їй закидають підробку протоколу Кредитного комітету Приватбанку заднім числом.

Підозрюваними у цій справі, крім Шмальченко також є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет та колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Надія Конопкіна.

Конопкіній напередодні призначили заставу 2,74 млн гривень, Дубілет, ймовірно, знаходиться за кордоном.

Нагадаємо, що підозру у виведенні 8,2 млрд гривень з Приватбанку Дубілету, Шмальченко і Конопкіній висунули 15 березня.

Читайте також: